Serenay Sarıkaya'ya annesinin aşkı soruldu Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı hakkında konuşmak istemedi.

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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile görüntülenmişti. Yasak aşkın ortaya çıkmasından beri sessizliğini koruyan Sarıkaya, geçtiğimiz gün Etiler'de kameralara yansıdı. Güzel oyuncu, annesiyle ilgili sorulardan kaçamadı.

Sarıkaya ise bu süreçte sessizliğini korumuş, herhangi bir açıklama yapmamıştı.

"Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz"

31 yaşındaki Sarıkaya, "Anneniz ile ilgili bir haber çıktı, onu sorsak?" diyen muhabire şu cevabı verdi: "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya, sağ olun."

Güzel oyuncu, "Peki aşk doğru mu?" sorularını ise cevapsız bırakarak aracına bindi.