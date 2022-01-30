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- Serenay Sarıkaya’ya saldırı: 2 ay uzaklaştırma kararı verildi
Serenay Sarıkaya’ya saldırı: 2 ay uzaklaştırma kararı verildi
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 16:02
Geçtiğimiz yıl ekim ayında Serenay Sarıkaya’nın danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini basan Tayfur D. (26) gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
Sarıkaya’yı takibe devam eden Tayfur D., 20 Ocak’ta bu kez de Etiler’de ortaya çıkmıştı.
Güzel oyuncunun otomobiline yumruk ve tekmelerle saldıran zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı.
KORUMA İSTEDİ: BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM
Olayın ardından Serenay Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak Tayfur Demirtaş hakkında korunma talebinde bulundu.
Sarıkaya ifadesinde, “Bu şahsın beni ısrarlı bir şekilde takip etmesi, ölümle tehdit etmesi ve en sonunda ikametimin önüne gelip aracıma zarar vermesi can güvenliğim açısından beni çok tedirgin etmektedir. Şüphelinin beni takıntı haline getirdiğini düşünmekteyim. Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı dahi çıkamaz hale gelmeme sebep olan şüpheliden şikâyetçiyim.” dedi.
2 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ
Talebi değerlendiren mahkeme, Tayfur D'nin 2 ay süreyle uzaklaştırma almasına karar verdi.