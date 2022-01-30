Serenay Sarıkaya’ya saldırı: 2 ay uzaklaştırma kararı verildi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisine ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobiline saldırdığı için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilen şüpheli hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Serenay Sarıkaya’nın danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini basan Tayfur D. (26) gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Sarıkaya’yı takibe devam eden Tayfur D., 20 Ocak’ta bu kez de Etiler’de ortaya çıkmıştı.

Güzel oyuncunun otomobiline yumruk ve tekmelerle saldıran zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

KORUMA İSTEDİ: BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM

Olayın ardından Serenay Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak Tayfur Demirtaş hakkında korunma talebinde bulundu.

Sarıkaya ifadesinde, “Bu şahsın beni ısrarlı bir şekilde takip etmesi, ölümle tehdit etmesi ve en sonunda ikametimin önüne gelip aracıma zarar vermesi can güvenliğim açısından beni çok tedirgin etmektedir. Şüphelinin beni takıntı haline getirdiğini düşünmekteyim. Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı dahi çıkamaz hale gelmeme sebep olan şüpheliden şikâyetçiyim.” dedi.

2 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Talebi değerlendiren mahkeme, Tayfur D'nin 2 ay süreyle uzaklaştırma almasına karar verdi.