Sergen Deveci: Burası cehennem

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Sergen Deveci kazada ölen arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu yayınladı.

Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci, hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaşarak yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaştı.

"Burası cehennem" diyen Deveci, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sırt dönmek gibi olmayan"

"Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da yokluk denen illet var ya hani sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse biteceğini söylese keşke bu an sona yakın diye...

"Özlüyorum"

Her şeye yettiği düşünen insan bilse keşke zamanını diyeli yendik yası da diyelim kuruttuk yanakları da ya yokluk abi? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!"