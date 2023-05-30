Sergen Deveci, setlere dönüyor Geçtiğimiz aylarda Karadeniz turnesi dönüşü trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci, setlere iddialı bir rol ve diziyle dönüyor.

ensonhaber.com Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un başrolünü paylaştığı ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu, geçtiğimiz kasım ayında çıktıkları Anadolu turnesinin Çorum ayağında Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmişti. Oyunun sahnelenmesinin ardından oyuncuların bulunduğu minibüs, turne dönüş yolunda Hacı Ahmet K. yönetimindeki tıra arkadan çarpmıştı. Kazada yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken oyuncular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı. Sahneye döndü Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından setlere döndü. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ikinci sezonuna dahil olan Deveci, çalışmalara başladı.