Sergen Deveci'den ilk paylaşım

Son tiyatro oyunlarından dönerken minibüsün kaza yapmasıyla yaralanan oyunculardan biri olan Sergen Deveci, hasta yatağından yaptığı paylaşımında, "Haberlerin aksine gayet iyiyim" dedi.

Çorum'dan Samsun'a hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüs, seyir halindeyken tıra çarptı.

21 Kasım gecesi yaşanan kazada, "Baş Belası" adlı tiyatro ekibinde yer alan yapımcı Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Büyük korkunun yaşandığı olayın ardından süratli araç kullandığı ve hatalı olduğu tespit edilen sürücü tutuklandı.

Ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Öte yandan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise ağır olduğu açıklanmıştı.

Bunun üzerine Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Sergen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüsü VİDEO

Köpeğiyle buluştu

İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin, hastanede köpeğiyle kavuştuğu anlar paylaşılmıştı.

Tedavisi devam eden oyuncu, son olarak hasta yatağından çektirdiği fotoğrafı paylaşarak hayranlarının merakını giderdi.

"Haberlerin aksine gayet iyiyim"

Paylaşımına da, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2'nci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin." notunu düştü.