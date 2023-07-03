Sergen Yalçın ile Melisa Döngel aşk yaşıyor iddiası Futbol camiasının hızlı çapkınlarından eski futbolcu Sergen Yalçın'ın adı oyuncu Melisa Döngel ile anılmaya başlandı.

ensonhaber.com

Futbol hayatı kadar aşk hayatıyla da gündemde olan ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, kalbini yeni bir güzele kaptırdı.

Kendinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olmayı tercih eden Yalçın’ın son aşkı oyuncu Melisa Döngel. Sergen Yalçın ile oyuncu Melisa Döngel, ortak arkadaşları sayesinde tanıştı.

Sefo ile kısa süre önce ayrılan Melisa Döngel, bayram tatilini Sergen Yalçın ile geçirdi.

27 yaş küçük

50 yaşındaki Sergen Yalçın ile 23 yaşındaki Melisa Döngel'in arasındaki yaş farkı ise sosyal medyada gündem oldu.

Taze aşıkların bir haftadır birlikte olduğu iddia edilirken, eski sevgili şarkıcı Sefo'nun da yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Sefo, kustu

Melisa Döngel ile ilişkilerini noktalayan Sefo, bu aşk iddiasından sonra Twitter hesabından kusma emojisi paylaştı.