Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır'la Acun Ilıcalı'nın düğününe gitti Eski futbolcu Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe Sezer Çakır'la katılınca herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi

55 yaşındaki Acun Ilıcalı, dün 4. kez damat oldu. Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra beraber olmaya başladığı Ayça Çağla Altunkaya ile hayatını birleştiren Acun Ilıcalı'yı bu mutlu gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı.

Hülya Avşar, Demet Akalın, Ali Koç, Edis, Arda Turan gibi isimlerin akın ettiği gecede Sergen Yalçın da vardı.

OKTAY DERELİOĞLU'NUN ESKİ EŞİYLE DÜĞÜNDE

Ünlü çiftin partisine katılanlar arasında bulunan Sergen Yalçın, geceye geldiği isimle gündem oldu.

SERGEN GARİP HAREKETLER YAPTI

Sergen Yalçın, düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır, poz verirken sessiz kalırken Sergen Yalçın da tavırlarıyla dikkat çekti.