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Yayınladığı dönemde her karakteri çok sevilen ve büyük bir beğeniyle izlenen Avrupa Yakası'nın oyuncuları hala konuşuluyor.

Dizinin Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş ve ani ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu.

GÜLSE'NİN AÇIKLAMASI TEPKİ ALMIŞTI

Rol arkadaşı Gülse Birsel'in "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" açıklaması gündem olmuştu ve tepki yağmıştı.

Gülse Birsel ve Ata Demirer'in ise cenaze törenine katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Çelenk gönderen ikili yine tepki çekmişti.

"DOSTUM DEĞİLDİ"

Serhat Kılıç da Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı Vural Çelik'le ilgili günler sonra konuştu ve cenaze törenine neden katılmadığını açıkladı.

Oyuncu Serhat Kılıç, "Vural'la yaşadığı hayattaki ilişkimiz başka. Benim cenazesine katılıp katılmamam çok başka." dedi. "Vural Bey set arkadaşınız mıydı yoksa dostunuz muydu?1 sorusuna da 1Benim set arkadaşımdı. Yalnızlık bana göre tercihiydi.1 diyerek dostu olmadığını söyledi.