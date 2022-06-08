Petrol
121.78
1.00%
Euro
18.4935
2.89%
Dolar
17.1861
2.58%
Altın
1.021
2.39%
Borsa
2618
-1.14%
Bitcoin
519.199
4.43%
BTXN Coin
11.06
-2.03%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu

    Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, uzun yıllardır aşk yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu

    Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışan sonra aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik hazırlığı yapıyor.

    İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, detayları anlattı.

    "Sürpriz bırakmadın"

    İtalya'da evlenecek ünlü çift, detaylardan bahsetti. Özge Gürel, gazetecilere dönerek "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz." diyerek şakayla karışık sitem etti.

    "Anısı var"

    Güzel oyuncu, muhabirlerin "Kiraz Mevsimi dizisi İtalya'da çekildi. Serkan Çayoğlu ile orada tanıştınız. Düğün o yüzden mi İtalya'da olacak?" sorusuna "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz." cevabını verdi.

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel in düğün yeri belli oldu #1

    Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel in düğün yeri belli oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    MPİ 7 Haziran 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
    Yaşam

    MPİ 7 Haziran 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    8 Haziran, serbest piyasada dövizde son durum
    Ekonomi

    8 Haziran, serbest piyasada dövizde son durum

    Görüş Bildir