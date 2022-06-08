Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, uzun yıllardır aşk yaşıyor.

Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışan sonra aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik hazırlığı yapıyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, detayları anlattı.

"Sürpriz bırakmadın"

İtalya'da evlenecek ünlü çift, detaylardan bahsetti. Özge Gürel, gazetecilere dönerek "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz." diyerek şakayla karışık sitem etti.

"Anısı var"

Güzel oyuncu, muhabirlerin "Kiraz Mevsimi dizisi İtalya'da çekildi. Serkan Çayoğlu ile orada tanıştınız. Düğün o yüzden mi İtalya'da olacak?" sorusuna "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz." cevabını verdi.