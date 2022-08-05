Serkan Çayoğlu: Özge'yi görünce büyülendim

Özge Gürel ile Almanya’da evlenen Serkan Çayoğlu, nikah gününü anlattı.

Kendisi gibi oyuncu Özge Gürel ile olan 7 yıllık birlikteliklerini Almanya'da gerçekleşen nikah ile taçlandırarak dünya evine giren Serkan Çayoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

"İtalya bizim için özel"

Nikah merasiminden bahseden Çayoğlu, "Daha sade bir tören düşünüyorduk ama aileler de devreye girince düğün tadında oldu. Ama asıl düğünümüz İtalya'da gerçekleşecek. İtalya'nın ikimizde de yeri ayrı." dedi.

"Hayal ediyordum"

"Özge Hanım'ı gelinlikle ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?" sorusu üzerine aşk dolu bir cevap veren Serkan Çayoğlu, "İnsan sevdiğini öyle görünce büyüleniyor. Yıllardır hayal ediyorsun." ifadelerini kullandı.