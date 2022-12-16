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    Serkan Çayoğlu: Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim

    Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, 2022 yılını değerlendirirken eşi Özge Gürel'i de unutmadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:23
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    Serkan Çayoğlu: Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim

    2014'te yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinin başrollerini paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, dizi setinde tanışmış ve çok geçmeden sevgili olmuşlardı. Ünlü çifti, geçtiğimiz ay evlenmişti.

    Serkan Çayoğlu, önceki gün bir etkinliğe katıldı. Taze damat, eşi Özge Gürel hakkında konuştu.

    Serkan Çayoğlu: Türkiye nin en güzel kadını benim eşim #1

    "Güzel bir sene oldu"

    2022 yılını değerlendiren Çayoğlu, "Bu yıl bizim için çok özel bir yıl oldu. Biz evlendik. Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim oldu. Güzel bir sene oldu." cümlelerini kullandı.

    Serkan Çayoğlu: Türkiye nin en güzel kadını benim eşim #2

    Serkan Çayoğlu: Türkiye nin en güzel kadını benim eşim #3

    Serkan Çayoğlu: Türkiye nin en güzel kadını benim eşim #4


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