Serkan Çayoğlu: Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, 2022 yılını değerlendirirken eşi Özge Gürel'i de unutmadı.

2014'te yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinin başrollerini paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, dizi setinde tanışmış ve çok geçmeden sevgili olmuşlardı. Ünlü çifti, geçtiğimiz ay evlenmişti.

Serkan Çayoğlu, önceki gün bir etkinliğe katıldı. Taze damat, eşi Özge Gürel hakkında konuştu.

"Güzel bir sene oldu"

2022 yılını değerlendiren Çayoğlu, "Bu yıl bizim için çok özel bir yıl oldu. Biz evlendik. Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim oldu. Güzel bir sene oldu." cümlelerini kullandı.