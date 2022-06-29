Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel Almanya'da evleniyor

16 Temmuz’da Almanya’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 13 Ağustos’ta ise İtalya'da düğün yapacak.

7 yıl önce “Kiraz Mevsimi” dizisinin tanışıp birbirlerine aşık olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı.

Nikah Almanya'da

İki ünlü oyuncu, ilk olarak 16 Temmuz’da Almanya’da nikah masasına oturacak.

Çift, daha sonra ise 2022 senesinin 13 Ağustos tarihinde İtalya’nın Verona kentinde düğün yapacak.

Düğün İtalya'da

Resmi nikahtan sonra düğün eğlencesini İtalya’da yapmak için kolları sıvayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, düğün yeri olarak Romeo ve Juliet’in şehri olarak bilinen Verona’da romantik bir kaleyi seçti.