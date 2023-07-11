Serkan Kaya, evliliğiyle ilgili konuştu Eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Serkan Kaya, açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya açıklamalarıyla gündem oldu. Eşi Ayşegül Kaya'yla ilişkisine dair konuşan şarkıcının sözleri büyük tepki çekti.

"Ölüm yoksa ayrılık da yok”

Evliliğinde sorunlar yaşadığını yalanlayan Kaya “Bizde bir laf vardır; ‘Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar’ diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok” diyerek herkesi şok etti.

Kadın cinayetlerinin sıklıkla gündeme geldiği şu günlerde Kaya'nın bu sözlerine sosyal medya takipçileri sert çıktı.