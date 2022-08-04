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- Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın aşk tatili
Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın aşk tatili
İki oyuncu sevgili Meriç Aral İle Serkan Keskin, Çeşme'de tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 04.08.2022 - 12:36
- Güncelleme : 04.08.2022 - 12:41
Leyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Serkan Keskin, 4 yılı aşkın süredir ilişki yaşadığı Meriç Aral ile Çeşme'ye gitti.
Plajda aşk
Ünlü çift, önceki gün bir plajda deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.
Daha güneşlenmeden kendilerini serin sulara atan aşıklar, beraber denize girdi. Suda şakalaşan çift, birbirlerini öpücüğe boğdu.