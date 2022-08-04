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    Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın aşk tatili

    İki oyuncu sevgili Meriç Aral İle Serkan Keskin, Çeşme'de tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:41
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    Serkan Keskin ile Meriç Aral'ın aşk tatili

    Leyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Serkan Keskin, 4 yılı aşkın süredir ilişki yaşadığı Meriç Aral ile Çeşme'ye gitti.

    Plajda aşk

    Ünlü çift, önceki gün bir plajda deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

    Daha güneşlenmeden kendilerini serin sulara atan aşıklar, beraber denize girdi. Suda şakalaşan çift, birbirlerini öpücüğe boğdu.

    Serkan Keskin ile Meriç Aral ın aşk tatili #1

    Serkan Keskin ile Meriç Aral ın aşk tatili #2


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