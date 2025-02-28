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Pop müziğin parlayan isimlerinden olan Zeynep Bastık ve yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü'nün geçtiğimiz yıl başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda yeni yaşını kutlayan Tütüncü, paylaşımında sevgilisine olan sevgisinden de bahsetmişti.

Bir ankette ‘Türkiye’nin en seksi kadını’ seçilen şarkıcı Zeynep Bastık, özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Önceki gün bir davette yer alan Bastık, çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Ünlü şarkıcı, “Ben gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum. Bir gün çocuk istediğimiz bir vakitte evlilik de olsun isterim. Doğru insanla, doğru zamanda hayatını birleştirme fikri benim romantik bulduğum bir fikir. Gerekli ve zorunlu değil evlilik bence. Evlilik gibi bir korkum yok. Evlilik aşkı öldürebilir ama öldürmeyebilir de. Çok genel şeylere ben inanmıyorum.” dedi.

"NAZARA İNANIYORUM"

“Müzik kariyerimin ağırlıkta olduğu bir dönemdeyim.” diyen Bastık, “5 sene kadar oyunculuk da yaptım. Oyunculuk konusunu kapattım diyemem. Şu halimle bir projede yer almak isterim.” dedi. “Sevgiliniz Serkay Bey ile bir proje olur mu?” sorusuna ise “İstemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz. Nazara çok inanıyorum. Kendi hayatımızda kendi yolumuzda kavruluyoruz.” diye yanıt verdi.

Zeynep Bastık, 2022’de evlendiği Tolga Akış’tan 2023’te boşanmıştı.