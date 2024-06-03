Serkay Tütüncü ile öpüşürken görüntülenmişti! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündemde olan Zeynep Bastık'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

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2022 yılında Tolga Akış ile boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, bekar kaldığı günden beri aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Dudak dudağa yakalandılar

Alican Ayyıldız'la aşkı kısa süren Zeynep Bastık'ın, bir dönem Survivor'da da yarışan ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Aşk iddialarından kısa süre sonra Zeynep Bastık ve ünlü oyuncunun dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkmıştı.

"Yalan söylemiyorum"

Bu olay gündemdeyken ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Serkay Tütüncü ile aşk yaşayıp yaşamadıkları yönündeki sorulara yanıt veren şarkıcı, ilk kez yeni ilişkisini itiraf ederek oyuncu ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

"Ortada net bir şey yok"

Zeynep Bastık ayrıca "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle." diye konuştu.