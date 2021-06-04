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- Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele
Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele
Tatil için Bodrum'u tercih eden Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, burada el ele görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 04.06.2021 - 07:05
- Güncelleme : 04.06.2021 - 07:11
Rol aldıkları Masumiyet dizisinde çok yakıştırılan ve defalarca aşkı yalanlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı bu kez ele verdi.
BODRUM'DA AŞK
Ünlü çift, Bodrum'da el ele objektiflerine yansıdı. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan öpmeye doyamadı.
Kısa süre içinde sosyal medyaya damga vuran görüntüler hakkında çok sayıda internet kullanıcısı yorumda bulundu.