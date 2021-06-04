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    Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele

    Tatil için Bodrum'u tercih eden Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, burada el ele görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 07:05
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 07:11
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    Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele

    Rol aldıkları Masumiyet dizisinde çok yakıştırılan ve defalarca aşkı yalanlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı bu kez ele verdi.

    BODRUM'DA AŞK

    Ünlü çift, Bodrum'da el ele objektiflerine yansıdı. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan öpmeye doyamadı.

    Kısa süre içinde sosyal medyaya damga vuran görüntüler hakkında çok sayıda internet kullanıcısı yorumda bulundu.

    Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele #1

    Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele #2Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele #3

    Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele #4

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