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Popçu Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü'nün aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem olan aşıklar, şimdi de yaptıkları açıklamalarla konuşuluyorlar.

Her fırsatta çocukları çok sevdiğini Zeynep Bastık bir röportajında anne olmak istediğini dile getirmişti.

"KIZIM OLSUN İSTERİM"

Sevgilisi Serkay Tütüncü’den destek geldi: “İleride olur olmaz bilemeyiz tabii. İlişkimizi yaşıyoruz şu an. Ben de ilerleyen dönemde bir çocuk sahibi olmak isterim. Bu işler birazcık nasip işi ama bir kız çocuğum olsun isterim.”