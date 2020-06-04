Sermiyan Midyat: Benim hangi ilişkimde şiddet yaşanmış

Oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar’ın kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sermiyan Midyat, Cihangir’de görüntülendi.

Sermiyan Midyat, kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi Sevcan Yaşar’la karakolluk olmuştu.

İddiaya göre; Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı almıştı. Birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililerden Sermiyan Midyat, konuştu.

"MAHKEMEDE BELLİ OLACAK"

Cihangir'de objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, muhabirlerin “Sevcan Hanım’ı darbettiniz mi?” sorusuna “Mahkeme sonucu belli olacaktır. Bu konu hakkında konuşmam ahlaken de hukuken de ayıp bir şey. 45 yaşındayım. Bir sürü medyaya yansıyan böyle ilişkim oldu. Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes sorabilir. Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?” sözleriyle yanıt verdi. Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar mahkemeye başvurarak birbirlerinden şikayetçi oldu.