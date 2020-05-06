Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar karakolluk oldu

Yeni bir aşka yelken açan Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar ayrıldı.

Sermiyan Midyat, kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi Sevcan Yaşar’la önceki akşam karakolluk oldu. İddiaya göre Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü söyledi.

EVE POLİS ÇAĞIRDI

Eşyalarını toplamak için birlikte yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe’deki evlerine giden Yaşar, ünlü oyuncu tarafından darp edildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı’nı aradı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar telefonunun ardından kısa sürede eve gitti. Yaşar, Midyat’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

DOSYA SAVCILIKTA

Midyat ise asıl Yaşar’ın kendisine şiddete uyguladığını söyledi. Karakola gidip birbirlerinden şikayetçi olan Midyat ve Yaşar, karşılıklı uzaklaştırma talebinde de bulundu. Dosya, polis merkezi tarafından savcılığa gönderildi.

Sevcan Yaşar’la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, şu açıklamaları yaptı:

"BEN BİR KADINA VURMAM"

“45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdı.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Hakkımda şikayetçi olmuş, gidip ifademi verdim. Açık söyleyeyim; böyle bir manevi saldırıyı hiç beklemiyordum. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir. Bir darp raporu olması gerek. Ama yok. Çünkü böyle bir olay yok. Ben biriyle kavga bile edemem. Ben babamı kaybettim. Onun acısına bile dayanmışım. Buna mı dayanamayacağım? Sezen Aksu’nun bir sözü vardır; aslolan üretmektir der. Ben de üretmeye devam edeceğim. Bir kez daha anladım ki, benim gerçek sevgilim seyircim."