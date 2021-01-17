Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın duruşması ertelendi

Birlikte yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar’ı darbeden ve tehditler savurduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor…

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında birlikte yaşadığı dönem kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İddianamede Sermiyan Midyat'ın, Sevcan Yaşar'a yönelik eylemleri dolayısı ile "Kasten yaralama", "Zincirleme hakaret" ve "Zincirleme tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla, Sevcan Yaşar'ın da Midyat’a yönelik eyleminden dolayı, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verilmişti.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtilmişti.

‘TEHDİTLER SAVURDU’ İDDİASI

Doktor raporuna göre Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın Sevcan Yaşar'ı, "Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın" ve "Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek tehdit ettiği de iddia edilmişti.

HAKİM TAYİN OLDU

İddianamenin mahkemeye sunulacağı ve Sermiyan Midyat’ın yargılanacağı duruşmada beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Midyat’ın “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “hakaret” suçlarından yargılanacağı davanın 15 Ocak’ta görülmesi gereken ilk duruşması ertelendi.

Mahkemenin hâkimi tayin olduğu için duruşma Şubat’ta görülecek.