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    Serra Arıtürk'e sette doğum günü sürprizi

    23 yaşına giren Serra Arıtürk'e ekip arkadaşları sette doğum günü sürprizi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 11:39
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    Serra Arıtürk'e sette doğum günü sürprizi

    Aşkın Tarifi dizisinde rol alan oyuncular, Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz elinde pasta ile gelip 'İyi ki doğdun' şarkısıyla Serra Arıtürk'e sürpriz yaptılar.

    "ÖZEL BİR YIL"

    En özel doğum günü olduğunu söyleyen oyuncu, "Bu sene benim için çok özel ve güzel bir yıl oldu.

    En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm diyebilirim. İyi ki varsınız, sizleri iyi ki tanıdım. Bu kadar kısa zamanda aile gibi olduk" dedi.

    Serra Arıtürk e sette doğum günü sürprizi #1

    Serra Arıtürk e sette doğum günü sürprizi #2

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