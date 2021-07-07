Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor

Müzik camiasının başarılı sanatçılarından Sertab Erener, yaptığı açıklamayla tartışma yarattı.

Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşmacı olan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşırttı.

"FARELERDEN BETER OLDUK"

Etkinlikte konuşma yapan ünlü şarkıcı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuz da kalabalığız, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler." dedi.

Sertab Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları Erener'e tepki gösterirken, kimileri de ünlü şarkıcıya destek verdi.

"HADSİZ"

Erener'in sözlerine tepki gösteren vatandaşlar "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" dedi.

ÇOCUK YAPMADI

Uzun yıllar aşk yaşadığı Demir Demirkan'la 2014 yılında yollarını ayıran vSertab Erener, kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine girdi. Erener'in çocuğu bulunmuyor.