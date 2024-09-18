Sertab Erener sosyal medyadan açıklama paylaştı: "32 yıllık kariyerimin en büyük korkusu" İzmir konserini iptaleden ünlü şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından hayranları için bir açıklama yayınladı.

Haber Merkezi

Tüm yazı konser vererek geçiren ünlü şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlamadığı için İzmir konserini iptal eden Sertab Erener hayranlarına açıklama yaparak üzgün olduğunu belirtti.

Erener'in açıklamasının tamamı şu şekilde;

"32 YILLIK KARİYERİMİN EN BÜYÜK KORKUSU"

"Herkese merhaba, öncelikle bu açklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylülde İzmir'de, biletleri hala satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşullar sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum. Yine aynı nedenlerden, temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiç birisinin benimle ilgili olmadığını da söylemek isterim. Çünkü sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur. Bu yüzden bütün dinleyicilerimden özür dilerim. Pek yakında sizlerle başka konserlerde buluşmak heyecanı ile. Sizi çok seviyorum anlayışınız için teşekkür ederim."