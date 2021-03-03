Sertab Erener'den eşine: Sen mutlu ol yeter

Sertab Erener'den eşine: Sen mutlu ol yeter

Kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine giren Sertab Erener, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Uzun yıllar aşk yaşadığı şarkıcı Demir Demirkan'la 2014 yılında yollarını ayıran ve bir yıl sonra Emre Kula ile evlenen Sertab Erener, eşinin yeni yaşını kutladı.

"SEN İYİ OL"

Sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, gönderisine "Sen hep iyi ol, mutlu ol yeter. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Erener, paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.