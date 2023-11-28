Haberler



Magazin



Sertap Erener neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medyadan bakın ne denildi...

Sertap Erener neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medyadan bakın ne denildi... Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sertap Erener, kendisine yorum yapan bir hayranına kalp bıraktı. O anlar ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.