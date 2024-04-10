Servet değerinde! Yasemin Özilhan'ın kombininin fiyatı dudak uçuklattı Lüks yaşamıyla sık sık adından söz ettiren Yasemin Özilhan, bayram tatili için gittiği Bodrum'da lüks markaların ürünleriyle değeri 108 bin TL olan kombinle dikkat çekti.

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Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri de oyuncu Yasemin Özilhan.

Evlendikten ve anne olduktan sonra ekranlara ara veren Özilhan, şimdilerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bayram için Bodrum'a gitti

Lüks yaşamıyla sık sık takipçilerinin dilinde olan oyuncu, fiziği ve kombinleriyle de büyük beğeni topluyor.

Son olarak Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti.

Yeni pozlarını paylaştı

Burada süslenen ve bir kez daha dikkat çeken kombin yapan Özilhan, pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

108 bin TL'lik kombin

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; baştan aşağı lüks markanın ürünlerini taşıyan Özilhan'ın kombinin değeri 108 bin TL olduğu belirtildi.