Setlere dönen Sinem Kobal, çekimler bitince tatile çıktı! Pozları çok beğenildi Evlendikten sonra tüm zamanını ailesiyle geçiren Sinem Kobal 7 yıl sonra girdiği setten filmi tamamlayarak çıktı. Hemen tatile çıkan Kobal'a yorum yağdı.

Haber Merkezi

Selena dizisiyle ünlenen Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve iki kız çocuk dünyaya getirmişti.

Evlendikten sonra mesleğine ara veren ve 7 yıldır setlerde olmayan güzel oyuncu, yıllar sonra setlere dönerek "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmde Alp Navruz ile başrolü paylaşmıştı.

Kobal film çekimlerini tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı.

"ÖNCE KAHVE"

Bir elinde kahve görünen Kobal, paylaşımına "Ama önce kahve" şeklinde yazdı.

Instagram'da 6,1 milyon takipçisi bulunan Kobal'ın tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.