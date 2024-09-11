Setlere dönen Sinem Kobal, çekimler bitince tatile çıktı! Pozları çok beğenildi
Haber Merkezi

Selena dizisiyle ünlenen meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve iki kız çocuk dünyaya getirmişti.

Evlendikten sonra mesleğine ara veren ve 7 yıldır setlerde olmayan güzel oyuncu, yıllar sonra setlere dönerek "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmde Alp Navruz ile başrolü paylaşmıştı.

Kobal çekimlerini tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı.

"ÖNCE KAHVE"

Bir elinde kahve görünen Kobal, paylaşımına "Ama önce kahve" şeklinde yazdı.

Instagram'da 6,1 milyon takipçisi bulunan Kobal'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Çağla Pınar Yılmaz
Editör