Settar Tanrıöğen son sağlık durumu! Hastanden açıklama geldi Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ünlü oyuncunun yattığı hastaneden bilgilendirme yapıldı.

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Yeni sezonun reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Hala yoğun bakımda

Settar Tanrıöğen'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen’in tedavisinin, yoğun bakımda süreceğini belirtildi.

Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan o açıklama:

“Bugün itibarıyla klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir.”