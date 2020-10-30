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    Sevcan Orhan: İşsizim

    Türk Hal Müziği'nin ünlü ismi Sevcan Orhan, işsizlikten dert yandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 12:00
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    Sevcan Orhan: İşsizim

    Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan dert yandı.

    "İŞ YAPAMIYORUZ"

    Pandemi döneminin bütün piyasaları etkilediği gibi kendisini de vurduğunu belirten ünlü türkücü Sevcan Orhan, “Malum iş yapamıyoruz, hem ülkemizi hem de dünyayı büyük etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim” isyanında bulundu.

    Sevcan Orhan: İşsizim #1

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