Sevcan Orhan, son görüntüsüyle şaşırttı

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, diyetle fazla kilolarını verdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, pandemi döneminde aldığı kilolarından kurtuldu.

FİT SEVCAN

Şarkıcı, önceki gün bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Yaklaşık 1,5 yıldır sahnelerden uzak kalan şarkıcı, fit haliyle dikkat çekti.

"İŞ TEMPOSU VE DİYET"

Pandemi döneminde çok kilo aldığını söyleyen Orhan, "Bu normalleşme döneminde iş temposu ve diyet sayesinde kilolarımdan kurtuldum." dedi.