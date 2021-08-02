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    Sevcan Orhan, son görüntüsüyle şaşırttı

    Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, diyetle fazla kilolarını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 08:01
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:16
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    Sevcan Orhan, son görüntüsüyle şaşırttı

    Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, pandemi döneminde aldığı kilolarından kurtuldu.

    FİT SEVCAN

    Şarkıcı, önceki gün bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Yaklaşık 1,5 yıldır sahnelerden uzak kalan şarkıcı, fit haliyle dikkat çekti.

    "İŞ TEMPOSU VE DİYET"

    Pandemi döneminde çok kilo aldığını söyleyen Orhan, "Bu normalleşme döneminde iş temposu ve diyet sayesinde kilolarımdan kurtuldum." dedi.

    Sevcan Orhan, son görüntüsüyle şaşırttı #1

    Sevcan Orhan, son görüntüsüyle şaşırttı #2

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