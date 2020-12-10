Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Sevcan Yaşar dizi ve filmleri

Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği iddialarıyla gündeme gelen Sevcan Yaşar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İkili arasında dava devam ederken, Sevcan Yaşar hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Sermiyan Midyat ile olaylı ilişkisi nedeniyle magazin gündeminde yer alan Sevcan Yaşar kimdir sorusu araştırılıyor.

Birçok dizi ve filmde rol alan Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili arasında açılan davada yeni görümtülerin ortaya çıkmasıyla Sevcan Yaşar ile ilgili detaylar merak edildi.

Peki, Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, işte merak edilen detaylar..

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Sevcan Yaşar, kendisini şu sözlerle tanımlıyor;

"İzmirliyim. Biyoloji bölümünü bitirdim. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde okuyorum. Daha önce 'Aramızda Kalsın', 'Kayıp Şehir' ve 'Böyle Bitmesin' gibi kısa süreli dizilerde rol aldım.Sevdiğim insanlar için her şeyi yapabilecek duruma gelebiliyorum. Kendimden çok sevdiğim insanları düşünüyorum. Onlara karşı çok korumacı oluyorum. O yüzden ailem için ölebilirim. Ailemde doktorlar, memurlar var; başta benim oyuncu olmama şaşırdılar.

Beni zorlayacak karakterler çok hoşuma gidiyor, beni heyecanlandırıyor. Avukat ya da doktor gibi karakterleri oynamak, beni hiç cezbetmiyor. Zorluklar yaşamış, belki psikolojik sorunları olan birini canlandırmayı çok isterim."

SEVCAN YAŞAR DİZİ VE FİLMLERİ

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin - Sevda

Aramızda Kalsın - Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

SERMİYAN MİDYAT İLE SEVCAN YAŞAR ARASINDA NE OLMUŞTU

Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.

Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.

Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat arasında hukuk mücadelesi devam ederken o güne ait darp görüntüleri de ortaya çıktı.