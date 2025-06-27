Sevda Demirel çıplak pozları hakkında konuştu: "Beni hep soydular"

Daha 16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan Sevda Demirel daha sonra şarkıcılığa adım atmıştı.

2001-2002 yılları arasında yayınlanan bir programda Hande Ataizi'ne tokat atmasıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel eskisi gibi popüler olmasa da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle adından söz ettiren Sevda Demirel Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu.

Mankenliğe nasıl adım attığını anlatan Demirel'e Çağlayan "Erol Bey fotoğraflarınızı çekiyor ve aslında hani bu entertainment camiasına öyle giriyorsunuz" dedi.

"SOĞAN GİBİ SOYDULAR"

Sevda Demirel ise "Ben ne olduğumu bile anlamadan bir bakmışım ki Allah açık saçık pozlar veriyorum, soyun diyorlar emredersiniz ben hemen soyunuyorum. Yani hiç giyinmeye fırsat olmadı hep soydular beni böyle maalesef... Genç kızken öyleydi yani modellik dergileri falan işte böyle... O dönem soyunma dönemiydi ne yapayım soydular beni böyle soğan gibi..." dedi.