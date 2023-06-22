Sevda Demirel, ölümden döndü Sevda Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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51 yaşındaki Sevda Demirel, 2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programında Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile biliniyor.

SGeçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle adından söz ettiren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaptırdığı dövmeden enfeksiyon kapan Demirel, hastane odasında çekilen bir fotoğraf karesini de paylaştı.

"Ağır tedavi gördüm"

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınlayan ünlü isim şu ifadelere yer verdi: "Dövmeden kaptığım enfeksiyondan dolayı yedi gün çok ağır tedavi gördüm. Ölümden döndüm arkadaşlar. Hayatımın en zorlu süreciydi. Bugün annemin yemeklerini yemek ve dizinde uyumak dünyalara bedel, inanın."

''Bir hafta önceki halim''

Demirel, yaptığı bir sonraki paylaşımda ise bir hafta önceki halini paylaştı. Ünlü isim hastane odasındaki karesine ''Bir hafta önceki halim'' notunu düştü.