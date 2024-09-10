Sevda Demirel şeriat istiyor! Açıklaması sosyal medyada tepki aldı Narin'in bedeninin günler sonra bir dere yatağında bulunmasının ardından Türkiye ayağa kalktı. Ünlülerden Sevda Demirel söyledikleriyle tepki çekti.

Haber Merkezi

8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapanmış halde bulundu.

Narin olayı konusunda sosyal medyada yapılan yorumların yanında ünlüler de düşüncelerini ifade ediyor.

Son olarak Sevda Demirel konuştu ama sosyal medyada "Keşke konuşmasaydı" yorumları beraberinde geldi. Çünkü Demirel şeriat kanunlarında çözümü buldu.

Duyanların ağızlarını açık bırakan ve tepkilere neden olan açıklama şöyle:

"YETER Kİ BUNLARI ASSINLAR"

"Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz."

Sevda Demirel'in sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü bu sözleri duyanlar "Akıl dışı büyük cahillik", "Şeriatı kurtuluş sanmak bu ne cahillik", "Adalet istemek yerine şeriat demek", "Bu cahillikle mücadele şart" yorumlarında bulundu.