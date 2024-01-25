Sevda Demirel'den şok eden Defne Samyeli yorumu: "Adamsız duramıyorsun" Haber sunuculuğundan sonra şarkıcılık ve oyunculuk kariyerine geçiş yapan Defne Samyeli yeni aşkıyla gündemde. Samyeli'nin yeni ilişkisiyle ilgili ilk yorumu Sevda Demirel yaptı.

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Magazin gündemi yepyeni bomba bir aşk iddiası ile çalkalanıyor. Eski spiker şimdilerde oyuncu ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Sevda Demirel yorumladı

İddialar sosyal medyada konuşulurken Sevda Demirel'den beklenmedik bir yorum geldi.

"Git bir tedavi ol"

Demirel, Defne Samyeli'ni çok sevdiğini belirtip "Defne seni çok seviyorum ama adamsız duramıyorsun, git bir tedavi ol lütfen bu ne böyle" çağrısında bulununca sosyal medyada da gündem oldu.

Sevda Demirel'in yorumunu destekleyen kadar desteklemeyen de oldu.