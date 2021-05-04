Sevda Erginci: Boyuma taktılar

Oyuncu Sevda Erginci, kendisine yapılan yorumlar hakkında konuştu.

Sevda Erginci, bir magazin dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, dergideki röportajında boyu (1.59 m) hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlarla ilgili açıklama yaptı.

İşte Erginci'nin açıklaması:

"KİŞİSEL MUTSUZLUK"

“Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu. Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu. Samimi bir şekilde yapıldığında hala öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım.

"KENDİNİ SEV"

Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip yeri geldiğinde dalga geçebilmek”