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    Sevda Erginci: Çok üzgünüm

    'Seni Kalbime Sakladım' dizisi reytinglere yenilen Sevda Erginci'nin morali bozuk..
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 13:13
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    Sevda Erginci: Çok üzgünüm

    Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı, ilk bölümü 30 Haziran'da izleyicisiyle buluşan 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi bir anda ekrana veda etti. Başrol Sevda Erginci, çok şaşırdığını söyleyip konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Erginci, dizisinin final kararından sonra yaşadığı şoku şu cümlelere dile getirdi:

    "Ne olur bir şey sormayın"

    "Çok üzgünüm arkadaşlar. Beş dakika önce dizimin final kararı alındığı haberini aldım. Çok şaşkınım. Ne olur fazla bir şey sormayın!"

    Sevda Erginci: Çok üzgünüm #1


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