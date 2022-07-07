Sevda Erginci kendini anlattı

Oynadığı Karagül dizisinde ünlenen Sevda Erginci, nasıl bir nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

Şu sıralar ‘Seni Kalbime Sakladım’da rol alan Sevda Erginci, bir derginin bu ayki sayısına röportaj verdi.

Kendini anlatan ünlü oyuncu, "Zor bir insanım kendimi sevdirme çabası içine de girmem" dedi.

"İçimden nasıl geliyorsa"

Oyuncu, “Hiç öyle başka biriymişim gibi davranmaya çalışmam. Kabul görme ve kendimi sevdirme çabam da yok. İçimden nasıl geliyorsa öyle yaşıyorum.

"Sinirli uyanırım"

Çok zor uyurum ve sinirli uyanırım. Uyanır uyanmaz biriyle görüşmemeye ya da bir yere gitmemeye çalışırım gerginliğimi kimseye yansıtmamak için.

Hedefler koymam, hayal kırıklığına uğramam! Zeten hiç kariyer planı yapmadım.

"Sosyal medyaya mecburi katlanıyorum"

Sosyal medya mesleğim için mecburi katlandığım bir şey galiba. Teknolojinin geleceği beni hep çok korkutur. Ruhumuzdan, anımızdan çalıyor.

Mantığımla değil, duygularımla yaşar ve hareket ederim. Asla kelimesini kullanmayı bıraktım.” dedi.