Sevda Erginci, yeniden Yasak Elma'da

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, yıllar sonra Yasak Elma'ya geri dönüyor.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı Yasak Elma'da sürprizler var.

6 sezondur devam eden dizinin ilk bölümlerinde oynayan Yıldız'ın ablası Zeynep, yıllar sonra geri dönüyor.

Birkaç bölüm olacak

Dizide Yıldız'ın ablası Zeynep rolüne hayat veren Erginci, Alihan'a hayat veren Onur Tuna'yla beraber senaryo gereği evlenip yurt dışına yerleşmişti. Söylentilere göre Zeynep Yasak Elma'ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek. Başarılı oyuncu Sevda Erginci'nin diziye temelli olarak dönmediği sadece birkaç bölüm de rol alacağı ileri sürüldü.