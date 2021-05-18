Sevda Erginci’den iddialı poz

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna Hatun’u canlandıran Sevda Erginci, Instagram'dan bir dergi için verdiği pozu yayınladı.

Karagül, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu gibi dizilerde boy gösteren Sevda Erginci, bir dergi için kamera karşısına geçti.

Güzel oyuncu, verdiği pozlardan birini Instagram hesabından paylaştı. Dizide dönem kıyafetleriyle görmeye alışık olduğumuz Sevda Erginci’nin bu pozu, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

DİZİDEN AYRILIYOR İDDİASI

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna karakterini canlandıran Sevda Erginci'nin diziden ayrılacağı konuşuluyor. Söylentilere göre; oyuncunun diziden ayrılma nedeni hikayesinin sona ermesi. Sevda Erginci’nin, bu hafta son kez dizide görüleceği söyleniyor.