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Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti! İşte Merve Dizdar'ın yeni sevgilisi

Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti! İşte Merve Dizdar'ın yeni sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Merve Dizdar, Sevgililer Günü paylaşımı yaptı. Yeni sevgilisini ilan eden Dizdar'ın karelerine yorum yağdı.