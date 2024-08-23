Sevgilisi 22 yaş küçüktü! Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ayrıldı Uzun süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ün 3 yıllık ilişkisi sona erdi.

Haber Merkezi

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla ünlenen avukat Bilge Öztürk, bu aralar aşk hayatında zor günler geçiriyor.

ARADA 22 YAŞ VARDI

45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile 3 yıldır birlikteydi. Çiftin ayrıldığı öğrenildi.

Öztürk, sosyal medyasında genç aşkıyla olan pozlarını da kaldırdı.

"EVLİLİĞE KARŞIYIM"

Bilge Öztürk, daha önce kendisine yöneltilen 'Daren ile evlenecek misiniz?' sorusuna ise şu şekilde yanıt vermişti: "Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim."