Sevgilisi Benny Blanco teklif etti! Şarkıcı Selena Gomez evleniyor

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ABD'li şarkıcı ve oyuncu 32 yaşındaki Selena Gomez'in hayatında yeni gelişmeler oluyor.

Instagram'da 422 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, 36 yaşındaki müzik yapımcısı Benny Blanco, 2023 yılının Aralık ayında ilişkilerini açıklamıştı.

Bir yıldan fazladır müzik yapımcısı Benny Blanco ile büyük bir aşk yaşayan Gomez, aradığı mutluluğu buldu.

"SONSUZLUK ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Evlilik teklifi alan ünlü isim, sevgilisinden teklif aldı. Gomez, evlenme teklifine evet dedi.

'Sonsuzluk şimdi başlıyor' notunu düşen Gomez, yüzüğüyle birlikte sevgilisinin de yer aldığı kareleri Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdı.