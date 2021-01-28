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    Sevgilisi, Birkan Sokullu'yu Leonardo di Caprio'ya benzetti

    Birkan Sokullu'nun sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak'tan yeni bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 13:55
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    Sevgilisi, Birkan Sokullu'yu Leonardo di Caprio'ya benzetti

    "Masumlar Apartmanı" dizisinde Han karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.

    FOTOĞRAFLARI YAN YANA KOYDU

    Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, yaptığı esprili paylaşımla aşkını, dünyaca ünlü yıldız Leonardo di Caprio'ya benzetti.

    Sosyetik güzel, Sokullu ile Leo'nun fast-food yerken karelerini yan yana paylaşıp gülümsetti.

    Sevgilisi, Birkan Sokullu yu Leonardo di Caprio ya benzetti #1

    Sevgilisi, Birkan Sokullu yu Leonardo di Caprio ya benzetti #2

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