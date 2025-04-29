Sevgilisi Gülseren Ceylan suçlamalarda bulunmuştu! Mehmet Ali Erbil soluğu mahkemede aldı

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67 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulsa da ikili, tüm eleştirilere kulak tıkayarak aşklarını yaşamaya devam etmişti.

Gülseren Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilişkilerinin neden bittiğini anlattı.

Anlattıklarıyla gündem olan 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’e adeta ateş püskürdü. Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda ayrılık kararını açıklayarak şu sözlerle sitem etmişti: "Kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiyi taciz etti, evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu. Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup, eğlence malzemesi haline getirdiler. Hizmetçi, ayağımı ovarken bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını itiraf etti. Ne yaptığını siz anlayın artık... Öyle basit bir şey değil, ısırmış bile. Bu durumu bizzat kendi ağzından duyunca adeta delirdim.

"ALDATMAYI AFFETTİM"

Ağabeyin, benim yanımdayken tuvalete giderken hiç çekinmeden pantolonunu indiriyordu. Zaten ailenizin tüm saygısızlıklarına şahit oldum. Aldatılmayı affettim ama kimse affetmemeli.

Devleti dolandırdı, evdeyken hizmetçiyi kandırdı. Arkadaşıma da mesaj atarak uygunsuz teklifler yaptı. Bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum. Bana şiddet uyguladı ama ben de izin verdim. Yaşlı olduğu için bir şey yapmak istemedim."

DAVA AÇTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın yaptığı şoke edici açıklamalara kayıtsız kalmadı. Ceylan'ın iddialarının ardından harekete geçen Erbil, kişisel haklarını savunmak ve itibarını korumak amacıyla hukuki yollara başvurdu.

Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a karşı hakaret ve malına zarar verme suçlarından dava açtı.

Ayrıca, Ceylan'a yönelik uzaklaştırma kararı alarak kendisini ve çevresini koruma altına aldı. İddialara sessiz kalmayan ünlü şovmen, imajını savunmak için hukuki adımlar atmaya karar verdi.