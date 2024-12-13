Sevgilisi Mert Demir'den ayrılan Serenay Sarıkaya, mavi yorgan giyindi

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Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süredir aradığı aşkı şarkıcı Mert Demir'de bulmuştu. Çiftin ilişkileri, zaman zaman magazin basınında reklam aşkı olarak yorumlanmıştı.

Evlilik haberi beklenilen aşıklardan gelen son haberler sevenlerini üzdü. Nisan ayından beri ilişkilerinden söz ettiren çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi.

Sarıkaya, dün bir dergi için verdiği pozlarla gündeme geldi. Mavi yün yorgan giyinen Sarıkaya, dergiye verdiği röportajda kendinden memnun olduğunu söyledi:

"HUZURUN PEŞİNDEYİM"