Sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığı yapıyor! Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesi ortaya çıktı

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Daha önceki evliliklerinde bir türlü mutluluğu bulamayan Yavuz Bingöl, 5. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Uzun zamandır Nilşah Eroğlu ile aşk yaşayan Bingöl'in düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

YER: AYVALIK

Nilşah Ağaoğlu ile Yavuz Bingöl çifti 25 Ekim 2024'te Ayvalıkk'ta nikah masasına oturacak. Düğününe sayılı günler kalan çiftin düğün davetiyesi de dikkat çekti.

Davetiyenin sadeliği gözlerden kaçmadı. Gösterişten uzak bir düğün yapacak olan çift davetiyeye "Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki" notunu düştü.

Yavuz Bingöl'ün şahidi yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, Ağaoğlu'nun şahidi ise şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.