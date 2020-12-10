Sevgilisi Öykü Çelik'in altına milyonluk araç verdi

Öykü Çelik kuaförden, yeni sevgilisi İsmail Berhan’ın kendisine tahsis ettiği lüks araçla ayrıldı.

Pandemi döneminde katıldığı partilerle gündemden düşmeyen Öykü Çelik, şimdi de aşk hayatıyla konuşuluyor.

Katıldığı bir partide tanıştığı iş adamı İsmail Berhan’la yaşadığı ilişkiyi sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilan eden Öykü Çelik, önceki gün Bebek’teki bir kuaför salonuna gitti.

SEVGİLİSİ ARAÇ VERDİ

Saçlarına bakım yaptıran oyuncu, çıkışta İsmail Berhan’ın kendisine tahsis ettiği milyonluk araca bindi.

"KÜLTÜR FARKI VAR"

Öykü Çelik’in “Ben parti parti gezen biri değilim. Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu” sözleri çok konuşulmuştu.