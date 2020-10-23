Sevgilisi Ronaldo'yu anlattı

Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bir dergiye yıldız futbolcuyla yaşadığı aşk ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Ronaldo ile tanıştığı anı anlatan Rodriguez, "İlk görüşte aşktı. Madrid'de sokakta birbirimizle konuşma cesaretim olmadan eve dönerken tanıştık. Bir süre sonra pazarlamacı olarak çalıştığım lüks butikten alışverişe geldi. Sonra kader bizi bir partide tekrar bir araya getirdi. Burası ilk konuştuğumuz yer" dedi.

"TANIDIĞIM EN İYİ İNSANLARDAN BİRİ"

Georgina Rodriguez, tutkulu bir aşk yaşadıklarını belirterek, "Cristiano tanıdığım en iyi insanlardan biridir. Beni koruyor, büyük bir bağımız var. Ve bariz olanı inkar edemem. O bir bomba. Onunla ilgili her şey beni çekiyor" ifadelerini kullandı.